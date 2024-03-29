ТОП-10 автомобилей с самыми проблемными автоматическими коробками передач

Эксперты из некоммерческой организации Consumer Reports представили ТОП-10 автомобилей с наиболее проблемными автоматическими коробками передач. В исследовании были рассмотрены отзывы владельцев подержанных машин, выпущенных с 2001 по 2015 год.
Вариаторы от Nissan оказались наиболее ненадежными, среди которых модели Sentra, Versa/Note, Pathfinder, Maxima, Rogue и Infiniti QX60. Кроме того, в рейтинге присутствуют Ford Focus третьей генерации, Chevrolet Equinox/GMC Terrain, GMC Acadia и Jeep Wrangler.
Инженеры Consumer Reports отмечают, что современные автомобили с автоматическими коробками передач массового сегмента могут преодолеть значительные пробеги без серьезных проблем, при условии регулярного технического обслуживания.
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