Как действовать, если срок действия медсправки истек: основные шаги

Что делать, если ГАИ требует медсправку, а её срок действия истёк

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Если сотрудники ГАИ потребовали медицинскую справку и ее срок действия истек, водителям рекомендуется требовать составление протокола с указанием даты, времени, причин остановки и информации о том, какие документы может требовать патрульный согласно ПДД.

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Самое главное — не нужно бояться протокола. Это необходимо для соблюдения законодательства со всех сторон.