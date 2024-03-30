Как действовать, если срок действия медсправки истек: основные шаги

Если сотрудники ГАИ потребовали медицинскую справку и ее срок действия истек, водителям рекомендуется требовать составление протокола с указанием даты, времени, причин остановки и информации о том, какие документы может требовать патрульный согласно ПДД.
Самое главное — не нужно бояться протокола. Это необходимо для соблюдения законодательства со всех сторон.
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