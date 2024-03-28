Гигантские инвестиции: Hyundai вкладывает 51 миллиард долларов в электромобили и новые технологии

Группа Hyundai Motor объявила о планах инвестировать 68 триллионов вон (51 миллиард долларов) в течение трех лет для укрепления своих позиций в сегменте электромобилей и новых мобильных технологий.
Более половины этой суммы будет направлено на исследования и разработку новой инфраструктуры и производственных линий для электромобилей. Дополнительно 31,1 триллионов вон будет выделено на исследования и разработку в области электромобилей, включая технологии программно-определенных автомобилей (SDV) и батарей.
Компания также планирует нанять 80 000 новых сотрудников, преимущественно в области электромобилей и новых технологий. Группа Hyundai Motor включает в себя Hyundai Motor и Kia, которые вместе занимают третье место в мире по объему продаж автомобилей.
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