Гигантские инвестиции: Hyundai вкладывает 51 миллиард долларов в электромобили и новые технологии

Hyundai объявил о масштабных инвестициях в развитие электромобилей и новые технологии

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Группа Hyundai Motor объявила о планах инвестировать 68 триллионов вон (51 миллиард долларов) в течение трех лет для укрепления своих позиций в сегменте электромобилей и новых мобильных технологий.

Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Более половины этой суммы будет направлено на исследования и разработку новой инфраструктуры и производственных линий для электромобилей. Дополнительно 31,1 триллионов вон будет выделено на исследования и разработку в области электромобилей, включая технологии программно-определенных автомобилей (SDV) и батарей.

Компания также планирует нанять 80 000 новых сотрудников, преимущественно в области электромобилей и новых технологий. Группа Hyundai Motor включает в себя Hyundai Motor и Kia, которые вместе занимают третье место в мире по объему продаж автомобилей.