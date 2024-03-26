Ford и GM раскрыли свои планы на будущее

Компания Ford подтвердила свой годовой прогноз прибыли, ожидая ежегодную основную прибыль от 10 до 12 миллиардов долларов. Американские автопроизводители, такие как Ford и GM, сталкиваются с повышенными расходами на электрификацию своих модельных рядов и непостоянным спросом на батарейные электромобили.
GM также ожидает достижения своей цели ежегодной производственной мощности от 200 000 до 300 000 электромобилей к концу года. Ожидается, что Ford и GM предоставят дополнительные детали на автомобильной конференции BofA позже в течение дня.
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.