Ford и GM раскрыли свои планы на будущее

Ford утвердил годовой прогноз прибыли

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Компания Ford подтвердила свой годовой прогноз прибыли, ожидая ежегодную основную прибыль от 10 до 12 миллиардов долларов. Американские автопроизводители, такие как Ford и GM, сталкиваются с повышенными расходами на электрификацию своих модельных рядов и непостоянным спросом на батарейные электромобили.

Фото: flickr by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0

GM также ожидает достижения своей цели ежегодной производственной мощности от 200 000 до 300 000 электромобилей к концу года. Ожидается, что Ford и GM предоставят дополнительные детали на автомобильной конференции BofA позже в течение дня.