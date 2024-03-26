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Ford и GM раскрыли свои планы на будущее

Ford утвердил годовой прогноз прибыли

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Авто

Компания Ford подтвердила свой годовой прогноз прибыли, ожидая ежегодную основную прибыль от 10 до 12 миллиардов долларов. Американские автопроизводители, такие как Ford и GM, сталкиваются с повышенными расходами на электрификацию своих модельных рядов и непостоянным спросом на батарейные электромобили.

Ford утвердил годовой прогноз прибыли
Фото: flickr by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0

GM также ожидает достижения своей цели ежегодной производственной мощности от 200 000 до 300 000 электромобилей к концу года. Ожидается, что Ford и GM предоставят дополнительные детали на автомобильной конференции BofA позже в течение дня.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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