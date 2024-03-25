Отец купил смертельно больному сыну Мустанг

В истории, которая разбила все шаблоны, житель Юты, Джозеф Тегардин, столкнувшийся с раком, получил от своего отца в подарок Ford Mustang EcoBoost с двигателем объемом 2,3 литра и мощностью 330 лошадиных сил.
Джозефу было всего 18 лет, и его отец, зная, что у сына осталось всего несколько месяцев жизни из-за болезни, решил исполнить мечту юноши о вождении этой машины.
В ответ на этот трогательный жест сообщество поддержало семью, а даже глава Ford выразил свою симпатию и предложил Джозефу и его отцу возможность посетить Фордовскую школу гонок и испытать Ford Mustang Dark Horse на треке.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.