Отец купил смертельно больному сыну Мустанг

Отец больного раком парня подарил ему Мустанг

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В истории, которая разбила все шаблоны, житель Юты, Джозеф Тегардин, столкнувшийся с раком, получил от своего отца в подарок Ford Mustang EcoBoost с двигателем объемом 2,3 литра и мощностью 330 лошадиных сил.

Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Джозефу было всего 18 лет, и его отец, зная, что у сына осталось всего несколько месяцев жизни из-за болезни, решил исполнить мечту юноши о вождении этой машины.

В ответ на этот трогательный жест сообщество поддержало семью, а даже глава Ford выразил свою симпатию и предложил Джозефу и его отцу возможность посетить Фордовскую школу гонок и испытать Ford Mustang Dark Horse на треке.