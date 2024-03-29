Простые шаги для продления жизни вашего авто после зимы: экспертные рекомендации

Автоэксперт Мершиев рассказал, как правильно подготовить автомобиль к весне

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Основатель сети автосервисов Fit Service Андрей Мершиев высказал свои рекомендации по техническому обслуживанию автомобилей после зимы.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

По его словам, весной следует обязательно проверить состояние ходовой части, основных технических жидкостей, ремней навесных агрегатов, тормозных колодок, щеток стеклоочистителя и системы кондиционирования.

Также необходимо уделить внимание моторному маслу. Хотя производители рекомендуют его замену каждые 10 тысяч километров, в условиях России рекомендуется делать это каждые 7,5 тысяч километров.

Важно также проверить состояние антифриза, тормозной жидкости и произвести замену расходных материалов.