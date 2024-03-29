Простые шаги для продления жизни вашего авто после зимы: экспертные рекомендации

Основатель сети автосервисов Fit Service Андрей Мершиев высказал свои рекомендации по техническому обслуживанию автомобилей после зимы.
По его словам, весной следует обязательно проверить состояние ходовой части, основных технических жидкостей, ремней навесных агрегатов, тормозных колодок, щеток стеклоочистителя и системы кондиционирования.
Также необходимо уделить внимание моторному маслу. Хотя производители рекомендуют его замену каждые 10 тысяч километров, в условиях России рекомендуется делать это каждые 7,5 тысяч километров.
Важно также проверить состояние антифриза, тормозной жидкости и произвести замену расходных материалов.
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