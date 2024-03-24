Секрет успеха на дороге: почему каждый водитель должен стучать ногой по колесам перед поездкой?

Почему опытные водители стучат ногой по колесам перед поездкой?

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Перед поездкой многие опытные водители приняли "ритуал" стучать ногой по колесам автомобиля. Этот процесс фактически прописан в Правилах Дорожного Движения (ПДД) в разделе, посвященном проверке исправности автомобиля перед поездкой.

Хотя современные автомобили обычно оснащены датчиками давления в шинах, удар по колесам помогает водителю убедиться, что все шины имеют одинаковое давление и звучат одинаково.

Если звук от удара по шине глухой или она плохо пружинит, это может указывать на недостаточное давление или прокол. В таком случае, рекомендуется воспользоваться манометром для проверки давления, так как неправильное давление может привести к небезопасным ситуациям на дороге.