Секрет успеха на дороге: почему каждый водитель должен стучать ногой по колесам перед поездкой?

Перед поездкой многие опытные водители приняли "ритуал" стучать ногой по колесам автомобиля. Этот процесс фактически прописан в Правилах Дорожного Движения (ПДД) в разделе, посвященном проверке исправности автомобиля перед поездкой.
Хотя современные автомобили обычно оснащены датчиками давления в шинах, удар по колесам помогает водителю убедиться, что все шины имеют одинаковое давление и звучат одинаково.
Если звук от удара по шине глухой или она плохо пружинит, это может указывать на недостаточное давление или прокол. В таком случае, рекомендуется воспользоваться манометром для проверки давления, так как неправильное давление может привести к небезопасным ситуациям на дороге.
Директор группы "Пикник" пытается отыскать одного из участников музыкального коллектива после эвакуации из Крокус Сити Холла.