Эксперты рассказали, получится ли закрепить за собой место на дворовой парковке

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Парковка для всех жильцов здания доступна, поскольку придомовая территория является общей для всех владельцев, и никто не имеет права зарезервировать конкретное место для парковки.

Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Жители многоквартирного дома могут провести общее собрание собственников жилья и принять коллективное решение относительно разметки парковочной зоны и установки шлагбаума для ограничения доступа посторонних автомобилей.

На собрании владельцев квартир можно принять решение о закреплении некоторых парковочных мест за определенными представителями ТСЖ. Однако стоит иметь в виду, что эти места не становятся собственностью жильцов, и данное решение может быть пересмотрено на последующих встречах. В этом случае владелец автомобиля лишается права на конкретное парковочное место.

Существует возможность отказа новым владельцам в использовании парковки из-за отсутствия свободных мест. Однако следует помнить, что все жильцы имеют равные права на использование общего пространства.

В случае отказа в доступе к парковке можно инициировать проведение общего собрания собственников для обсуждения вопроса о перераспределении мест или о расширении парковочной зоны.

Для увеличения площади парковки и установки ограждений необходимо получить поддержку не менее двух третей общего количества голосов автовладельцев.

После достижения этого порога вопрос считается решенным и должен быть официально зафиксирован в протоколе общего собрания владельцев квартир.