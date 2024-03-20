Россиянам назвали самые беспроблемные кроссоверы за 1 млн рублей

"За рулем" перечислил четыре надежных кроссовера за 1 млн рублей

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За один миллион рублей на рынке подержанных автомобилей в России можно приобрести надежный кроссовер, который не вызовет хлопот новому владельцу. По информации издания "За рулем", среди таких вариантов можно выделить Renault Duster, Suzuki Grand Vitara, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

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Согласно данным журнала, за миллион рублей на вторичном рынке в России можно найти десятилетний Renault Duster с механической коробкой передач. Бензиновые двигатели 1.6 и 2.0, а также дизель 1.5, установленные на первом поколении Duster, славятся своей надежностью. Также подвеска Duster известна своей прочностью.

За аналогичную цену можно приобрести Suzuki Grand Vitara, выпущенный в 2011-2012 годах. Однако, при выборе этой модели следует обратить внимание на состояние натяжных роликов приводных ремней и переднего редуктора.

Кроме того, в бюджет в один миллион рублей вписываются Nissan X-Trail второго поколения и Mitsubishi Outlander XL, выпущенные в 2007 или 2008 году. Среди преимуществ Mitsubishi можно выделить надежную систему полного привода.