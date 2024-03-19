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Стекло остается грязным, несмотря на работу стеклоочистителя? Вот что хитрые водители льют в бачок омывателя в этом случае

Автоэксперты рассказали, как правильно чистить лобовое стекло

1:19
Авто

Даже новичок за рулём осознаёт важность поддержания чистоты лобового стекла. Если это стекло останется покрытым грязью, водителю будет сложнее видеть дорожное движение.

Автоэксперты рассказали, как правильно чистить лобовое стекло
Фото: flickr. com by wakanmuri is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Задача по очистке стекла возлагается на стеклоочистители. Тем не менее, иногда грязь остаётся на поверхности, несмотря на полноценную работу дворников.

В большинстве случаев причина кроется в жидкости, налитой в бачок омывателя: вероятно, водитель использовал обычную воду.

Лучше всего использовать автомобильный очищающий раствор — летнюю омывайку. Однако, достичь желаемого результата можно и без приобретения дорогостоящего продукта.

Что можно добавить в бачок омывателя? Секрет заключается в использовании моющего средства для посуды. В этом геле содержатся все компоненты, необходимые для восстановления чистоты даже на самом запятнанном ветровом стекле.

Важно сохранить правильную концентрацию самостоятельно приготовленной омывайки. На литр чистой жидкости должно приходиться не более 15 капель геля. Таким образом, средство быстро устранит загрязнения, не образуя излишнюю пену.

Также важно предварительно смешать моющее средство с водой, а не добавлять его напрямую в бачок. В противном случае можно столкнуться с образованием ненужного осадка.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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