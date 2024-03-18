Что будет с ценами на машины с апреля: лучше поторопиться с покупкой именно сейчас

Автоэксперт Трой прогнозирует повышение цен на автомобили с 1 апреля

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

С 1 апреля стоимость автомобилей в России поднимется. Это связано с изменением расчета налогов при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее импортеры использовали сниженные налоговые ставки в соседних странах (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), а затем перевозили машины в Россию. Теперь эта возможность будет закрыта, и цены выровняются.

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Эксперты предполагают, что цены возрастут, начиная с "киргизских" автомобилей, а затем поднимутся и на остальных. Несмотря на уже включенные в стоимость новых машин расходы, ожидается повышение цен как минимум на 10%, особенно учитывая отсутствие конкуренции. Однако спрос, вероятно, не снизится значительно, поскольку покупатели скорее всего останутся на рынке, даже если цены вырастут.

В Киргизии налог на ввоз нового автомобиля стоимостью 5 миллионов рублей составляет 15%, плюс еще 12% НДС, что в сумме составляет 1,4 миллиона рублей. В России действует единая ставка налогов в размере 48%, что увеличивает стоимость автомобиля на 2,3 миллиона рублей, а также добавляется около 900 тысяч рублей утилизационного сбора.

Эксперты выражают сожаление по поводу высоких налоговых ставок, отмечая, что 48% пошлин уже давно негативно влияют на рынок, и это продолжится и в будущем.

Согласно данным популярных автомобильных порталов, цены на новые автомобили в начале года снизились на 1-3%. Самые значительные снижения затронули марки Geely, Lada и Changan.