Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уход за тонкими волосами: семь золотых правил
LiveScience: снег хрустит из-за одновременного разрушения тысяч ледяных кристаллов
Советы по оформлению европейских виз от гендиректора Арт-тур
Ученые назвали животных, которые умеют клонировать сами себя
Энергетик Фролов заявил, что транзит газа в страны ЕС продолжится без Киева
Журналист из ОАЭ сообщил, что Промесу "невесело сидеть" в местной тюрьме
Врач опроверг миф о лимоне как источнике витамина C
Павел Прилучный поздравил дочь от Агаты Муцениеце с днём рождения через две недели
Почему в старых индийских фильмах герои никогда не целуются
Что будет с ценами на машины с апреля: лучше поторопиться с покупкой именно сейчас

Автоэксперт Трой прогнозирует повышение цен на автомобили с 1 апреля

1:40
Авто

С 1 апреля стоимость автомобилей в России поднимется. Это связано с изменением расчета налогов при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее импортеры использовали сниженные налоговые ставки в соседних странах (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), а затем перевозили машины в Россию. Теперь эта возможность будет закрыта, и цены выровняются.

Автоэксперт Трой прогнозирует повышение цен на автомобили с 1 апреля
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Эксперты предполагают, что цены возрастут, начиная с "киргизских" автомобилей, а затем поднимутся и на остальных. Несмотря на уже включенные в стоимость новых машин расходы, ожидается повышение цен как минимум на 10%, особенно учитывая отсутствие конкуренции. Однако спрос, вероятно, не снизится значительно, поскольку покупатели скорее всего останутся на рынке, даже если цены вырастут.

В Киргизии налог на ввоз нового автомобиля стоимостью 5 миллионов рублей составляет 15%, плюс еще 12% НДС, что в сумме составляет 1,4 миллиона рублей. В России действует единая ставка налогов в размере 48%, что увеличивает стоимость автомобиля на 2,3 миллиона рублей, а также добавляется около 900 тысяч рублей утилизационного сбора.

Эксперты выражают сожаление по поводу высоких налоговых ставок, отмечая, что 48% пошлин уже давно негативно влияют на рынок, и это продолжится и в будущем.

Согласно данным популярных автомобильных порталов, цены на новые автомобили в начале года снизились на 1-3%. Самые значительные снижения затронули марки Geely, Lada и Changan.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт своему сыну и жене

Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве
Польза полыни огромна на участке
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
Посадите это в приствольный круг деревьев: используйте эффективно эти клочки земли — красота и польза одновременно
Любите чай с лимоном? Узнайте, почему такой напиток может стать ядом для вашего организма
Высокую явку на выборы президента нам "обеспечил" недружественный Запад Дмитрий Плотников Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова
Плохие соседи малины: эти культуры лучше не сажать рядом с ней - рассказываем, почему
6 секретов по мытью головы. Волосы будут меньше пачкаться и выглядеть идеально
Этот сорт томатов плодоносит до первых заморозков: даёт до 10 кг плодов с куста — выбор садоводов
Этот сорт томатов плодоносит до первых заморозков: даёт до 10 кг плодов с куста — выбор садоводов
Последние материалы
Уход за тонкими волосами: семь золотых правил
LiveScience: снег хрустит из-за одновременного разрушения тысяч ледяных кристаллов
Советы по оформлению европейских виз от гендиректора Арт-тур
Ученые назвали животных, которые умеют клонировать сами себя
Автоэксперт Трой прогнозирует повышение цен на автомобили с 1 апреля
Энергетик Фролов заявил, что транзит газа в страны ЕС продолжится без Киева
Журналист из ОАЭ сообщил, что Промесу "невесело сидеть" в местной тюрьме
Врач опроверг миф о лимоне как источнике витамина C
Павел Прилучный поздравил дочь от Агаты Муцениеце с днём рождения через две недели
Почему в старых индийских фильмах герои никогда не целуются
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников