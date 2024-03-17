Расшифровка цветных меток на шинах: что они означают и почему важно знать каждому водителю?

Почему важно понимать цветные метки на шинах: объяснение эксперта

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Директор автомагазина рассказал о значении цветных меток на шинах, подчеркивая их важность для правильной установки и выбора подходящих покрышек.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Цветная маркировка помогает в установке протекторной ленты, идентификации шин на складе и выборе комплекта из одной партии.

Красные, желтые и белые точки обозначают разные характеристики шины, помогая мастерам шиномонтажа и водителям при достижении оптимального баланса и снижении вибрации во время движения.