Нужно срочно покупать: скидки на китайские автомобили закончатся в ближайшее время

Скидки на китайские автомобили в РФ могут закончиться в ближайшее время

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Пока еще продолжается время скидок на китайские автомобили в России, однако оно подходит к концу по мере истощения запасов прошлогодних моделей. На конец февраля запасы легковых автомобилей китайских брендов превысили 94 тысячи экземпляров.

Фото: Wikipedia by Anonymousfox36 is licensed under CC BY-SA 4.0

Эксперты предполагают, что ситуация выравнивается, и сокращение запасов автомобилей 2023 года выпуска приведет к снижению предоставляемых скидок. Некоторые марки уже предлагают значительные скидки на покупку, например, модели Tank 500. Однако нужно торопиться, так как предложения могут быстро исчезнуть, как это было с "Москвичом 3".