Нужно срочно покупать: скидки на китайские автомобили закончатся в ближайшее время

Пока еще продолжается время скидок на китайские автомобили в России, однако оно подходит к концу по мере истощения запасов прошлогодних моделей. На конец февраля запасы легковых автомобилей китайских брендов превысили 94 тысячи экземпляров.
Эксперты предполагают, что ситуация выравнивается, и сокращение запасов автомобилей 2023 года выпуска приведет к снижению предоставляемых скидок. Некоторые марки уже предлагают значительные скидки на покупку, например, модели Tank 500. Однако нужно торопиться, так как предложения могут быстро исчезнуть, как это было с "Москвичом 3".
Удобрение этим средством укрепит рассаду.