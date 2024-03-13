Удивительные новости от Fiat: встречайте новые модели 500e "Вдохновленные красотой" и "Вдохновленные музыкой"

Fiat анонсировала специальные модели 500e "Вдохновленные красотой" и "Вдохновленные музыкой" на 2024 год

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Fiat представила две специальные версии модели 500e на 2024 год: "Вдохновленные красотой" и "Вдохновленные музыкой". "Вдохновленная красотой" окрашена в эксклюзивный цвет Rose Gold и оснащена бежевыми сиденьями из эко-кожи и дополнительными функциями безопасности, такими как адаптивный круиз-контроль и поддержание полосы движения.

Фото: Wikipedia by Daniel Przygoda is licensed under CC BY-SA 4.0

"Вдохновленная музыкой" оборудована премиальной аудиосистемой JBL и имеет уникальные звуковые режимы в системе информационно-развлекательного комплекса. Обе модели будут доступны за $37,595 и появятся в дилерских центрах в третьем квартале 2024 года.