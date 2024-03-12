Xiaomi запускает электромобиль SU7. Что лучше получается: телефоны или автомобили?

Xiaomi начнет поставки своего первого электромобиля SU7 в этом месяце

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Китайская компания Xiaomi объявила о начале поставок своего первого электромобиля SU7 в этом месяце. Смартфонный производитель, являющийся пятым по величине в Китае, открыл заказы в 59 магазинах в 29 городах по всей стране. Запуск нового электромобиля запланирован на 28 марта, когда ожидается анонс цены.

Фото: openverse by Zoerides is licensed under Общественное достояние

Акции Xiaomi выросли на 7% в ходе утренней торговли. SU7 обладает "супер электрическим мотором", способным обеспечить ускорение быстрее, чем у электромобилей Tesla и Porsche.

Аналитики считают, что общая операционная система автомобиля с популярными телефонами и другими электронными устройствами Xiaomi привлечет внимание существующих клиентов компании. Xiaomi начала диверсификацию своего бизнеса в область электромобилей, вложив $10 миллиардов в автомобильную индустрию на десятилетие.