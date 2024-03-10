Завод Tesla в Германии снова в деле после серии неприятностей

Reuters: завод Tesla возобновит работу в ближайшем будущем после прекращения из-за аварии

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Глава рабочего совета завода Tesla в Германии заявил, что завод возобновит работу на следующей неделе после того, как авария привела к остановке производства. Завод электромобилей был закрыт с 5 марта после пожара на близлежащем опорном столбе электропередачи, который полиция расследует как поджог.

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Полиция считает аутентичным письмо от крайне левой организации под названием Volcano Group, признающее себя автором пожара. Работники завода выразили решимость возобновить работу, несмотря на инцидент, который привел к огромным финансовым потерям из-за невозможности производить около 6 000 автомобилей в неделю.

Рабочий совет сообщил, что информация о восстановлении будет передана работникам скоро, но не уточнил точную дату. Федеральное прокурорское управление Германии заявило, что берет на себя расследование пожара с обвинениями в терроризме и "антиконституционной саботаже".