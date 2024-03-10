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Завод Tesla в Германии снова в деле после серии неприятностей

Reuters: завод Tesla возобновит работу в ближайшем будущем после прекращения из-за аварии

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Авто

Глава рабочего совета завода Tesla в Германии заявил, что завод возобновит работу на следующей неделе после того, как авария привела к остановке производства. Завод электромобилей был закрыт с 5 марта после пожара на близлежащем опорном столбе электропередачи, который полиция расследует как поджог.

Reuters: завод Tesla возобновит работу в ближайшем будущем после прекращения из-за аварии
Фото: wikimedia.org by Michael Wolf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Полиция считает аутентичным письмо от крайне левой организации под названием Volcano Group, признающее себя автором пожара. Работники завода выразили решимость возобновить работу, несмотря на инцидент, который привел к огромным финансовым потерям из-за невозможности производить около 6 000 автомобилей в неделю.

Рабочий совет сообщил, что информация о восстановлении будет передана работникам скоро, но не уточнил точную дату. Федеральное прокурорское управление Германии заявило, что берет на себя расследование пожара с обвинениями в терроризме и "антиконституционной саботаже".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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