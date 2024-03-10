Битва за рынок: Lada Vesta против китайских седанов с вариатором

Новая Lada Vesta с вариатором готовится конкурировать с китайскими автомобилями

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Lada Vesta с вариатором будет вступать в конкуренцию с китайскими автобрендами на российском рынке. Аналитик обращается к статистике продаж модели в прошлом году, отмечая, что доля Vesta с вариатором составила 18,8% от общего числа проданных автомобилей Vesta. Об этом сообщает обозреватель "Дрома" Сергея Арбузова

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Согласно прогнозам, цена на Lada Vesta с вариатором начнется от 1,58 миллиона рублей. Автоэксперт считает, что успех модели будет зависеть от ее конкурентоспособности среди китайских брендов, которые, вероятно, будут предлагать скидки на свои автомобили. Ближайший соперник - седан Changan Alsvin, доступный по цене от 1,75 миллиона рублей.

Кроме того, Lada Vesta с вариатором будет сталкиваться с более дорогими моделями, такими как Changan Eado и MG 5. Соперничество этих автомобилей, по мнению эксперта, будет зависеть от их доступности в региональных дилерских центрах, поскольку большинство покупателей Vesta проживает в провинции. Однако, Арбузов утверждает, что жители скорее всего предпочтут китайские бренды из-за их широкого распространения и дотаций от государства.