Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Байден оговорился, заявив, что США не стоило лезть в Украину
Reuters: температура поверхности Мирового океана впервые превысила 21°C. Это тревожный факт
Амсония добавит оригинальности ландшафту
В Ирландии провалился референдум о семье
Тайны ароматов: почему у узбечек и таджичек разные запахи
Можно ли обхитрить генетику и вернуть цвет волосам
Electronic Arts: повышение эффективности с помощью искусственного интеллекта в разработке нового игрового контента
3 причины пропустить фильм Сарика Андреасяна по роману Пушкина "Онегин"
В Приморском крае сапсерферы угнали льдину
Битва за рынок: Lada Vesta против китайских седанов с вариатором

Новая Lada Vesta с вариатором готовится конкурировать с китайскими автомобилями

1:14
Авто

Lada Vesta с вариатором будет вступать в конкуренцию с китайскими автобрендами на российском рынке. Аналитик обращается к статистике продаж модели в прошлом году, отмечая, что доля Vesta с вариатором составила 18,8% от общего числа проданных автомобилей Vesta. Об этом сообщает обозреватель "Дрома" Сергея Арбузова

Новая Lada Vesta с вариатором готовится конкурировать с китайскими автомобилями
Фото: Openverse by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно прогнозам, цена на Lada Vesta с вариатором начнется от 1,58 миллиона рублей. Автоэксперт считает, что успех модели будет зависеть от ее конкурентоспособности среди китайских брендов, которые, вероятно, будут предлагать скидки на свои автомобили. Ближайший соперник - седан Changan Alsvin, доступный по цене от 1,75 миллиона рублей.

Кроме того, Lada Vesta с вариатором будет сталкиваться с более дорогими моделями, такими как Changan Eado и MG 5. Соперничество этих автомобилей, по мнению эксперта, будет зависеть от их доступности в региональных дилерских центрах, поскольку большинство покупателей Vesta проживает в провинции. Однако, Арбузов утверждает, что жители скорее всего предпочтут китайские бренды из-за их широкого распространения и дотаций от государства.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"Мама постаралась": Орбакайте выгнали с концерта в Кремле после заявлений Пугачевой

Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.

Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой
В чём лучше мариновать мясо: особенности трёх видов маринадов
Чем лучше мариновать мясо — свежевыжатым соком, кефиром или минералкой?
Стало известно, кто скрывался в костюме Водяного в шоу "Маска"
Киркоров сделал удивительное пророчество про российских звезд
Посёлок Тоненькое освобождён армией РФ, ВСУ признали потерю ЗРК Patriot Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
Стало известно, почему Киркоров не готов исполнять патриотические песни
Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян вернулся к бывшей избраннице
Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян вернулся к бывшей избраннице
Последние материалы
Байден оговорился, заявив, что США не стоило лезть в Украину
Новая Lada Vesta с вариатором готовится конкурировать с китайскими автомобилями
Reuters: температура поверхности Мирового океана впервые превысила 21°C. Это тревожный факт
Амсония добавит оригинальности ландшафту
В Ирландии провалился референдум о семье
Тайны ароматов: почему у узбечек и таджичек разные запахи
Можно ли обхитрить генетику и вернуть цвет волосам
Electronic Arts: повышение эффективности с помощью искусственного интеллекта в разработке нового игрового контента
3 причины пропустить фильм Сарика Андреасяна по роману Пушкина "Онегин"
В Приморском крае сапсерферы угнали льдину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников