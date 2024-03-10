Это должно насторожить: раскрыта роковая ошибка при покупке машины с аукциона

Автоэксперт Амиров: на онлайн-аукционах дешевые автомобили предлагают мошенники

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка автотранспорта на онлайн-аукционах представляет собой активность, сопряженную с определенными рисками, как отмечает глава Союза автоэкспертов и оценщиков, Олег Амиров. В этом процессе существует вероятность столкнуться с мошенниками, которые могут выдавать себя за посредников, обещающих приобрести и доставить автомобиль в Россию. Именно под видом таких посредников действуют мошенники, часто умышленно занижая цены на транспортные средства.

Эксперт отмечает, что слишком низкая цена на автомобиль является первым признаком потенциального мошенничества. На онлайн-аукционах часто встречаются предложения с ценами на 30-40% ниже среднерыночной стоимости.

Также следует быть бдительным, если посредник настаивает на оплате с помощью криптовалюты. При заключении законной сделки на онлайн-аукционе оплата происходит поэтапно: при подписании договора и выборе автомобиля, а также при оформлении необходимых документов.

Легальные посредники обладают юридическим статусом и принимают оплату на расчетные счета, в то время как мошенники стремятся вывести средства нелегальными путями. Потерянные деньги, как отмечает специалист, восстановлению не подлежат.

Кроме того, выбирая посредника, необходимо быть особенно внимательным. Даже при сотрудничестве с доверенным посредником существует определенный риск. Все автомобили на аукционах имеют историю страховых случаев, следовательно, присутствуют недостатки.

Олег Амиров рекомендует взаимодействовать только с проверенными компаниями, обладающими надежной репутацией.