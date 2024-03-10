Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арнебия идеально подходит для альпинариев
Промес выразил поддержку "Спартаку" перед его игрой с "Факелом" в рамках РПЛ
Чем болеют питомцы курильщика
Ученые предсказывают исчезновение бри и камамбера
Директор автосервиса объяснил, почему нельзя глушить мотор сразу после поездки
Стюардесса Шер раскрыла секреты безопасного и комфортного авиаперелёта
Nintendo и Illumination готовят к выпуску новый анимационный фильм о мире "Super Mario Bros."
Дмитрий Песков заявил, что безопасность Владимира Путина надёжно обеспечена
Live Science: в США инженеры создали дрон, способный преследовать людей
Это должно насторожить: раскрыта роковая ошибка при покупке машины с аукциона

Автоэксперт Амиров: на онлайн-аукционах дешевые автомобили предлагают мошенники

1:39
Авто

Покупка автотранспорта на онлайн-аукционах представляет собой активность, сопряженную с определенными рисками, как отмечает глава Союза автоэкспертов и оценщиков, Олег Амиров. В этом процессе существует вероятность столкнуться с мошенниками, которые могут выдавать себя за посредников, обещающих приобрести и доставить автомобиль в Россию. Именно под видом таких посредников действуют мошенники, часто умышленно занижая цены на транспортные средства.

Эксперт отмечает, что слишком низкая цена на автомобиль является первым признаком потенциального мошенничества. На онлайн-аукционах часто встречаются предложения с ценами на 30-40% ниже среднерыночной стоимости.

Также следует быть бдительным, если посредник настаивает на оплате с помощью криптовалюты. При заключении законной сделки на онлайн-аукционе оплата происходит поэтапно: при подписании договора и выборе автомобиля, а также при оформлении необходимых документов.

Легальные посредники обладают юридическим статусом и принимают оплату на расчетные счета, в то время как мошенники стремятся вывести средства нелегальными путями. Потерянные деньги, как отмечает специалист, восстановлению не подлежат.

Кроме того, выбирая посредника, необходимо быть особенно внимательным. Даже при сотрудничестве с доверенным посредником существует определенный риск. Все автомобили на аукционах имеют историю страховых случаев, следовательно, присутствуют недостатки.

Олег Амиров рекомендует взаимодействовать только с проверенными компаниями, обладающими надежной репутацией.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"Мама постаралась": Орбакайте выгнали с концерта в Кремле после заявлений Пугачевой

Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.

Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой
В чём лучше мариновать мясо: особенности трёх видов маринадов
Чем лучше мариновать мясо — свежевыжатым соком, кефиром или минералкой?
Киркоров сделал удивительное пророчество про российских звезд
Стало известно, кто скрывался в костюме Водяного в шоу "Маска"
Киев возмущён словами Папы Римского Франциска о белом флаге Дмитрий Плотников
Стало известно, почему Киркоров не готов исполнять патриотические песни
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
Последние материалы
Nintendo и Illumination готовят к выпуску новый анимационный фильм о мире "Super Mario Bros."
Дмитрий Песков заявил, что безопасность Владимира Путина надёжно обеспечена
Live Science: в США инженеры создали дрон, способный преследовать людей
Как вырастить кливию
Как уложить волосы если под рукой не оказалось лака
В новгородской области уничтожены два беспилотника
Тренер Нигматуллин: в завале лыжниц на Спартакиаде в Сочи не виноваты спортсмены и тренеры
РПЦ: употребление блинов на Масленицу не отразится на спасении души
Microids объявило о выпуске ремейка Amerzone: The Explorer’s Legacy
Фильм по роману Александра Проханова "Позывной "Пассажир" выйдет в прокат 14 марта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников