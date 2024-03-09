20 лет и как новые: эти кроссоверы не стареют и становятся наследственным достоянием

Самые долговечные кроссоверы: три модели, которые проходят испытание временем

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Исследование, проведенное американскими экспертами из iSeeCars. com на базе отзывов 750 000 владельцев автомобилей, выявило три самых долговечных модели SUV, которые стоят внимания даже после двадцатилетней эксплуатации.

Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

Toyota Highlander: символ надежности и долговечности, Toyota Highlander, удерживает лидерство в этом рейтинге. Пятая часть владельцев этой модели эксплуатируют ее уже более 20 лет, а машина остается частью семьи. Honda Pilot: большой кроссовер Honda Pilot стал символом качества и надежности. Система полного привода iVTM-4 делает его непревзойденным в своем классе. Более 15% американских владельцев Pilot наслаждаются всеми преимуществами этого автомобиля уже более 20 лет. Honda CR-V: идеальный выбор для тех, кто ценит компактность, но не готов жертвовать надежностью. Honda CR-V славится экономией топлива и налогов, а его двигатель считается лучшим в классе. 12,4% владельцев остаются верны своему выбору на протяжении 20 лет.

