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20 лет и как новые: эти кроссоверы не стареют и становятся наследственным достоянием

Самые долговечные кроссоверы: три модели, которые проходят испытание временем

1:09
Авто

Исследование, проведенное американскими экспертами из iSeeCars. com на базе отзывов 750 000 владельцев автомобилей, выявило три самых долговечных модели SUV, которые стоят внимания даже после двадцатилетней эксплуатации.

Самые долговечные кроссоверы: три модели, которые проходят испытание временем
Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0
  1. Toyota Highlander: символ надежности и долговечности, Toyota Highlander, удерживает лидерство в этом рейтинге. Пятая часть владельцев этой модели эксплуатируют ее уже более 20 лет, а машина остается частью семьи.
  2. Honda Pilot: большой кроссовер Honda Pilot стал символом качества и надежности. Система полного привода iVTM-4 делает его непревзойденным в своем классе. Более 15% американских владельцев Pilot наслаждаются всеми преимуществами этого автомобиля уже более 20 лет.
  3. Honda CR-V: идеальный выбор для тех, кто ценит компактность, но не готов жертвовать надежностью. Honda CR-V славится экономией топлива и налогов, а его двигатель считается лучшим в классе. 12,4% владельцев остаются верны своему выбору на протяжении 20 лет.


Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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