Никита Джигурда, известный актер и шоумен, сделал неожиданное заявление в защиту журналистки Ксении Собчак.
В посте в соцсети он назвал её "любимой богиней" и выступил против хейтеров и несогласных с его позицией, считая их лишенными полной информации гражданами.
Джигурда также перечислил имена нескольких иноагентов и назвал Собчак "святой" на фоне их действий, отвергая обвинения в её адрес. Вместо этого он назвал её хитрым игроком, играющим по своим правилам, и призвал не обижаться тем, кто стал жертвами её действий.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.