Скандальное заявление Никиты Джигурды: "Ксения Собчак — святая, а её обвинители — иноагенты"

Никита Джигурда вступился за Ксению Собчак: "Она святая на фоне иноагентов"

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Никита Джигурда, известный актер и шоумен, сделал неожиданное заявление в защиту журналистки Ксении Собчак.

В посте в соцсети он назвал её "любимой богиней" и выступил против хейтеров и несогласных с его позицией, считая их лишенными полной информации гражданами.

Джигурда также перечислил имена нескольких иноагентов и назвал Собчак "святой" на фоне их действий, отвергая обвинения в её адрес. Вместо этого он назвал её хитрым игроком, играющим по своим правилам, и призвал не обижаться тем, кто стал жертвами её действий.