Сенсационный дебют: Инфинити разработала новую модель QX80 2025

Инфинити представляет новый QX80 2025: что изменилось в модели?

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Инфинити готовит к дебюту модель 2025 года QX80, который состоится через 15 дней. Новый автомобиль получит 3,5-литровый V6 двигатель, заменив устаревший 5,6-литровый V8. Также ожидается новая девятиступенчатая автоматическая коробка передач и обновленная платформа.

Фото: openverse by Automotive Rhythms is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Внутренний дизайн также подвергнется изменениям. Официальная презентация модели запланирована на 20 марта, а на следующей неделе автомобиль будет представлен на Нью-Йоркском автосалоне.