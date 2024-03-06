Инфинити готовит к дебюту модель 2025 года QX80, который состоится через 15 дней. Новый автомобиль получит 3,5-литровый V6 двигатель, заменив устаревший 5,6-литровый V8. Также ожидается новая девятиступенчатая автоматическая коробка передач и обновленная платформа.
Внутренний дизайн также подвергнется изменениям. Официальная презентация модели запланирована на 20 марта, а на следующей неделе автомобиль будет представлен на Нью-Йоркском автосалоне.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.