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Эксперты назвали самые надежные подержанные автомобили

Рейтинг надежности подержанных автомобилей: лучшие модели для выбора с пробегом

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Авто

Российский рынок подержанных автомобилей продолжает расти, при этом надежность становится ключевым критерием при выборе. Эксперты издания speedme составили рейтинг самых безотказных легковых машин с левым рулём возрастом 5-7 лет, учитывая статистику поломок у официальных дилеров при пробеге в 300-350 тысяч км.

Рейтинг надежности подержанных автомобилей: лучшие модели для выбора с пробегом
Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

На первом месте рейтинга оказались корейские бестселлеры Hyundai Solaris и Kia Rio с бензиновым мотором объёмом 1,6 литра. На втором месте — Peugeot 508, а на третьем — Volkswagen Polo российской сборки. Четвертую и пятую позиции занимают Volkswagen Jetta и KIA Sorento соответственно.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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