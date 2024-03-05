Эксперты назвали самые надежные подержанные автомобили

Российский рынок подержанных автомобилей продолжает расти, при этом надежность становится ключевым критерием при выборе. Эксперты издания speedme составили рейтинг самых безотказных легковых машин с левым рулём возрастом 5-7 лет, учитывая статистику поломок у официальных дилеров при пробеге в 300-350 тысяч км.
На первом месте рейтинга оказались корейские бестселлеры Hyundai Solaris и Kia Rio с бензиновым мотором объёмом 1,6 литра. На втором месте — Peugeot 508, а на третьем — Volkswagen Polo российской сборки. Четвертую и пятую позиции занимают Volkswagen Jetta и KIA Sorento соответственно.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.