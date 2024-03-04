Важные правила замены шин: пропустить этот момент — штрафы неизбежны

Общие рекомендации по замене шин на летние основаны на повышении среднесуточной температуры свыше +5°С. Это время, когда летние шины эффективно выполняют свои функции, экономят топливо и имеют долгий срок службы.
Однако не стоит спешить с заменой сразу после таяния снега, важно дождаться стабильно теплой погоды и исключить возможные заморозки, особенно на второстепенных дорогах. Водителям следует учитывать и правила, установленные законодательством, чтобы избежать штрафов.
Хотя формально замена шин обязательна лишь для ошипованных шин с наступлением июня, рекомендуется переобуваться заранее из-за износа зимних шин и других факторов. Региональные власти могут устанавливать свои правила по использованию зимних и летних шин, однако на уровне Таможенного союза действуют строгие правила, устанавливающие периоды использования шин.
Обращается внимание также на дебаты относительно замены шин вместе с дисками и на возможность использования выездного шиномонтажа для удобства и сохранения здоровья.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.