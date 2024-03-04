Автоэксперт Стрельников назвал машину, которую можно купить за семь зарплат

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Автоэксперт издания "За рулем", Алексей Стрельников, утверждает, что надежный семейный автомобиль, доступный за семь зарплат, представляет собой Skoda Rapid первого поколения. Недавно Росстат сообщил, что средняя зарплата в России превышает 73 тысячи рублей.

Фото: openverse.org by tomraven is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

По мнению эксперта, отличным выбором будет Skoda Rapid первого поколения, выпускавшийся с 2012 по 2017 годы и сегодня доступный по цене от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей.

Алексей Стрельников отмечает, что "Рапид" не обладает идеальными моторами, однако версии с атмосферными двигателями объемом 1,6 литра и механической коробкой передач меньше всего доставят хлопот владельцу.

Главным преимуществом модели является ее практичность. Skoda Rapid обладает просторным багажником и много места на заднем сидении. Кроме того, кузов автомобиля устойчив к коррозии.