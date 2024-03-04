Автоэксперт Стрельников назвал машину, которую можно купить за семь зарплат

Автоэксперт издания "За рулем", Алексей Стрельников, утверждает, что надежный семейный автомобиль, доступный за семь зарплат, представляет собой Skoda Rapid первого поколения. Недавно Росстат сообщил, что средняя зарплата в России превышает 73 тысячи рублей.
По мнению эксперта, отличным выбором будет Skoda Rapid первого поколения, выпускавшийся с 2012 по 2017 годы и сегодня доступный по цене от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей.
Алексей Стрельников отмечает, что "Рапид" не обладает идеальными моторами, однако версии с атмосферными двигателями объемом 1,6 литра и механической коробкой передач меньше всего доставят хлопот владельцу.
Главным преимуществом модели является ее практичность. Skoda Rapid обладает просторным багажником и много места на заднем сидении. Кроме того, кузов автомобиля устойчив к коррозии.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.