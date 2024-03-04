За три миллиона рублей в России можно найти альтернативу новым "китайцам"

"За рулём" назвал альтернативу новым авто из Китая за три миллиона рублей

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Автор издания "За рулём" Александр Виноградов проанализировал вторичный авторынок и перечислил несколько моделей, которые можно приобрести вместо нового китайского авто за 3 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Кроссоверу Mazda CX-5 2019-2020 годов выпуска приписывается высокая надёжность в эксплуатации, но нужно с осторожностью подходить к выбору дизельных модификаций. Минусом турбодизеля на 2,2 л является уплотнение топливных форсунок, которые лишаются герметичности при пробеге примерно в 60 тыс. км. Если не выявить проблему своевременно, придётся вскоре ремонтировать мотор. В бензиновых вариантах таких сложностей нет. Но их приводный ремень и ролики выходят из строя на 70 тыс. км.

Skoda Kodiaq тех же годов выпуска, что и Mazda. У него отсутствуют атмосферники. Наибольшей надёжностью, по мнению экспертов, является двухлитровый TDI с ресурсом до 400 тыс. км. Но такие модификации редки, основная часть машин на вторичном рынке комплектуется бензиновыми турбомоторами 1.4 (150 л. с.) или 2.0 (180 л. с.). Ресурс оценивается в 270-280 тыс. км.

За 3 млн рублей также можно приобрести автомобиль Kia Sorento Prime. Большая часть моделей на рынке оснащена 200-сильным турбодизелем объёмом 2.2 литра. При своевременном решении, проблем с двигателем возникнуть не должно. Рекомендуется смазывать шлицы углового редуктора каждые 40 тыс. км., чтобы не пришлось тратиться на дорогостоящий ремонт

За эти же деньги можно стать владельцем Volvo XC40 2019-2020 года выпуска. Автомобиль построен на платформе СМА и унифицирован с Geely Tugella и Monjaro. Предлагается выбор из двухлитровых бензиновых и дизельных двигателей. Бензиновый двигатель T4 мощностью 190 л. с. пользуется большей популярностью.