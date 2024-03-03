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Штраф до 5 тыс. рублей: Какие запчасти в автомобиле запрещено менять самостоятельно

В ГИБДД назвали детали в автомобиле, которые запрещено менять самостоятельно

1:12
Авто

Многие владельцы автомобилей не знают, что самостоятельная замена определенных компонентов машины требует официального разрешения.

В ГИБДД назвали детали в автомобиле, которые запрещено менять самостоятельно
Фото: https://avtoremonto.ru/

Согласно информации из ГИБДД, вмешательство в конструкцию автомобиля, если не соблюдены правила, установленные в статье 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, может привести к наложению штрафа в размере до 5 000 рублей, а в случае повторного нарушения — к лишению водительских прав на срок до одного года.

Абсолютно запрещено менять кузовные детали, такие как бамперы, обвесы, спойлеры, фары, диски, зеркала и рейлинги, без соответствующего разрешения.

Это обусловлено тем, что в случае аварии или при движении с высокой скоростью указанные элементы могут оторваться от автомобиля, создавая угрозу безопасности на дороге.

Например, замена стандартного бампера на модифицированный влечет за собой обязательное получение разрешения и процедуру регистрации изменений в ГИБДД. Крайне важно, чтобы установленные компоненты имели надежное крепление и были изготовлены из безопасных материалов, соблюдая все необходимые стандарты безопасности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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