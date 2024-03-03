Штраф до 5 тыс. рублей: Какие запчасти в автомобиле запрещено менять самостоятельно

Многие владельцы автомобилей не знают, что самостоятельная замена определенных компонентов машины требует официального разрешения.
Согласно информации из ГИБДД, вмешательство в конструкцию автомобиля, если не соблюдены правила, установленные в статье 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, может привести к наложению штрафа в размере до 5 000 рублей, а в случае повторного нарушения — к лишению водительских прав на срок до одного года.
Абсолютно запрещено менять кузовные детали, такие как бамперы, обвесы, спойлеры, фары, диски, зеркала и рейлинги, без соответствующего разрешения.
Это обусловлено тем, что в случае аварии или при движении с высокой скоростью указанные элементы могут оторваться от автомобиля, создавая угрозу безопасности на дороге.
Например, замена стандартного бампера на модифицированный влечет за собой обязательное получение разрешения и процедуру регистрации изменений в ГИБДД. Крайне важно, чтобы установленные компоненты имели надежное крепление и были изготовлены из безопасных материалов, соблюдая все необходимые стандарты безопасности.
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.