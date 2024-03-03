5 основных причин, почему владельцы в РФ продают свои автомобили

Эксперты перечислили пять причин, по которым водители чаще всего продают автомобиль

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Портал Njcar выделил пять основных причин, по которым владельцы автомобилей в России принимают решение о продаже своих транспортных средств.

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Эти причины включают в себя технические проблемы, такие как высокий расход топлива и масла, утрата мощности и появление ржавчины на кузове. Также важным фактором является состояние коробки передач, особенно автоматической, так как ее ремонт требует значительных затрат.

Износ салона и изменение образа жизни владельца также могут привести к решению о продаже автомобиля.