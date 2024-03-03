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5 основных причин, почему владельцы в РФ продают свои автомобили

Эксперты перечислили пять причин, по которым водители чаще всего продают автомобиль

0:33
Авто

Портал Njcar выделил пять основных причин, по которым владельцы автомобилей в России принимают решение о продаже своих транспортных средств.

Эксперты перечислили пять причин, по которым водители чаще всего продают автомобиль
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Эти причины включают в себя технические проблемы, такие как высокий расход топлива и масла, утрата мощности и появление ржавчины на кузове. Также важным фактором является состояние коробки передач, особенно автоматической, так как ее ремонт требует значительных затрат.

Износ салона и изменение образа жизни владельца также могут привести к решению о продаже автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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