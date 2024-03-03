5 основных причин, почему владельцы в РФ продают свои автомобили

Портал Njcar выделил пять основных причин, по которым владельцы автомобилей в России принимают решение о продаже своих транспортных средств.
Эти причины включают в себя технические проблемы, такие как высокий расход топлива и масла, утрата мощности и появление ржавчины на кузове. Также важным фактором является состояние коробки передач, особенно автоматической, так как ее ремонт требует значительных затрат.
Износ салона и изменение образа жизни владельца также могут привести к решению о продаже автомобиля.
Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.