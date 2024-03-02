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Исследование J.D. Power: владельцы электромобилей выражают недовольство зарядным опытом и ценой, но высоко оценивают качество

Топ-8 премиальных электромобилей в рейтинге J.D. Power в 2024 году

1:23
Авто

Недавно компания J. D. Power опубликовала своё исследование 2024 U. S. Electric Vehicle Experience (EVX) Study, выявив, что владельцы электромобилей всё более недовольны опытом зарядки, но всё ещё ценят стоимость и качество при переходе на электромобили. Оценочный индекс удовлетворенности владельцев электромобиля, составленный J. D. Power, включает 10 факторов, включая диапазон батареи, доступность общественных зарядных станций, стоимость владения, удовольствие от вождения, качество и надёжность автомобиля, а также опыт обслуживания.

Топ-8 премиальных электромобилей в рейтинге J.D. Power в 2024 году
Фото: Wikipedia by Alexander Migl - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116796746

Согласно исследованию, BMW i4 получил самую высокую оценку среди премиальных брендов, опережая такие модели, как Rivian R1T, Rivian R1S, Tesla Model 3 и Tesla Model Y, набрав 800 баллов. Категория премиальных автомобилей J. D. Power включает восемь моделей. Исследование также обнаружило, что владельцы электромобилей впервые менее преданны электрическим автомобилям, чем те, кто уже владел более чем одним. Кроме того, владельцы Plug-in гибридов часто выражают недовольство операционными расходами, так как они сталкиваются с расходами на бензин без дополнительных выгод от электрического привода.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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