Цены на ремонт китайских машин взлетели в России

Резюме: Издание "РБК Петербург" сообщает о резком росте стоимости ремонта китайских автомобилей в Северной столице России. Увеличение числа обращений в страховые компании и образование очередей в сервисных центрах свидетельствуют о возросшем спросе на ремонт.
Например, "Ренессанс страхование" получило вдвое больше заявлений за прошлый год от жителей Санкт-Петербурга, владеющих китайскими автомобилями, по сравнению с 2022 годом.
Стоимость ремонта выросла на 10-25%, и официальные дилеры теперь запросят от 120 тысяч рублей за ремонт. Вице-президент "РЕСО-Гарантия" отмечает, что ожидание в сервисах может достигать до двух месяцев, а владельцы жалуются на высокие цены на запчасти и услуги СТО.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.