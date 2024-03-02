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Цены на ремонт китайских машин взлетели в России

Стоимость ремонта китайских машин выросла на 25%

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Авто

Резюме: Издание "РБК Петербург" сообщает о резком росте стоимости ремонта китайских автомобилей в Северной столице России. Увеличение числа обращений в страховые компании и образование очередей в сервисных центрах свидетельствуют о возросшем спросе на ремонт.

Стоимость ремонта китайских машин выросла на 25%
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Например, "Ренессанс страхование" получило вдвое больше заявлений за прошлый год от жителей Санкт-Петербурга, владеющих китайскими автомобилями, по сравнению с 2022 годом.

Стоимость ремонта выросла на 10-25%, и официальные дилеры теперь запросят от 120 тысяч рублей за ремонт. Вице-президент "РЕСО-Гарантия" отмечает, что ожидание в сервисах может достигать до двух месяцев, а владельцы жалуются на высокие цены на запчасти и услуги СТО.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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