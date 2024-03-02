Зима ушла, но опасность осталась: почему весенние дожди делают дороги еще опаснее

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Управление автомобилем в дождь: какую ошибку допускают многие водители

1:13
Авто

Весеннее время радует водителей, лед на дорогах больше не представляет опасности, и нет риска застрять в снегу.

Управление автомобилем в дождь: какую ошибку допускают многие водители
Фото: Ледяной дождь by Shawn Harquail is licensed under CC BY-NC 2.0

Однако с приходом тепла появляются и другие проблемы, которые зимой редко беспокоят автолюбителей. Весной начинается сезон дождей, что требует от водителей особого внимания.

Некоторые автомобилисты не придают осадкам большого значения. Однако опытные водители понимают, что стиль вождения в дождливые дни требует изменений. Появление на мокром асфальте тонкого слоя масла делает дороги особенно скользкими. Многие водители не знают, что во время дождя на дорогах оседают остатки нефтепродуктов, делая покрытие опасным.

Основная опасность заключается в том, что этот слой масла невидим для глаза. Из-за этого многие начинающие водители не меняют свой стиль вождения.

Тем не менее, это необходимо сделать. Следует избегать резких поворотов, резкого торможения и быстрого разгона, иначе водитель может потерять контроль над машиной.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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