Недостатки литых дисков для колес: что нужно знать перед выбором

Эксперты "Российской газеты" подчеркивают, что хотя литые диски для колес имеют привлекательный внешний вид и легче штампованных, они обладают рядом недостатков, особенно в зимние месяцы.
Прозрачная конструкция литых дисков способствует быстрому проникновению различных реагентов и дорожной грязи, что ускоряет износ и может нарушить балансировку колес. Кроме того, литые диски имеют низкую пластичность и при повреждении склонны к трескам и разрывам, в отличие от штампованных дисков, которые легче восстанавливать.
Наконец, литые диски менее защищены от воздействия реагентов зимой, что может привести к быстрому износу и потере привлекательного вида. Эксперты рекомендуют учитывать эти факторы при выборе дисков для автомобиля, особенно в условиях зимнего эксплуатации.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.