Скрытая опасность в вашем автомобиле: почему эта кнопка может быть смертельной во время дождя?

Как повысить безопасность за рулем: ГИБДД предупреждает об опасности кнопки в машине при дожде со снегом

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Представитель ГИБДД подчеркивает важность правильного использования кнопки рециркуляции воздуха в машине во время дождя со снегом. Многие водители не осознают, что активация этой функции в дождливую погоду может привести к ещё большему запотеванию стекол и ухудшению видимости на дороге.

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Рекомендуется использовать кнопку рециркуляции только кратковременно, чтобы избежать попадания запаха выхлопных газов в салон или для быстрого охлаждения салона в жаркую погоду. Долгосрочное использование этой функции может привести к недостатку кислорода в салоне и нарушению качества воздуха.