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В Нижнем Новгороде увидели китайский прототип будущей "Волги"

В Нижнем Новгороде заметили концепт будущей "Волги"

0:53
Авто

В Нижнем Новгороде принято решение возродить производство автомобилей "Волга". Автомобили "Волга" представляли собой в советское время версию автомобиля бизнес-класса. Однако уже более 25 лет никаких массовых автомобилей "Волга" не выпускалось, а концепт-кары этого бренда в массовое производство не запускались.

В Нижнем Новгороде заметили концепт будущей "Волги"
Фото: sportishka. com/avtomobili/40945-volga-mashina-novaja.html

Летом 2024 года должна быть выпущена первая автомашина  бренда "Волга". Производственные мощности ранее принадлежали концерну"Volkswagen", где производились машины этого бренда. 

Прототипом новой "Волги" по предварительным данным может стать китайский седан Changan Raeton Plus,. Он имеет турбированный мотор 1,5 л,  КПП в виде 7-ступенчатого робота, мощность 188 л.с., дорожный просвет 2770 мм. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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