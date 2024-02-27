В Нижнем Новгороде увидели китайский прототип будущей "Волги"

В Нижнем Новгороде заметили концепт будущей "Волги"

0:53 Your browser does not support the audio element. Авто

В Нижнем Новгороде принято решение возродить производство автомобилей "Волга". Автомобили "Волга" представляли собой в советское время версию автомобиля бизнес-класса. Однако уже более 25 лет никаких массовых автомобилей "Волга" не выпускалось, а концепт-кары этого бренда в массовое производство не запускались.

Фото: sportishka. com/avtomobili/40945-volga-mashina-novaja.html

Летом 2024 года должна быть выпущена первая автомашина бренда "Волга". Производственные мощности ранее принадлежали концерну"Volkswagen", где производились машины этого бренда.

Прототипом новой "Волги" по предварительным данным может стать китайский седан Changan Raeton Plus,. Он имеет турбированный мотор 1,5 л, КПП в виде 7-ступенчатого робота, мощность 188 л.с., дорожный просвет 2770 мм.