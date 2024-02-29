Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГИБДД предостерегла водителей от смены фар и дисков без спецразрешения
Врач Соломатина рассказала, сколько сметаны можно съесть в день
На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
На рынке появился новый игровой смартфон Nubia Neo 2
Зачем бывалые автомобилисты берут в машину пену для бритья
Зима заканчивается и начнётся весна - время, когда надо подготовить огород к сезону
Врачи назвали продукты, которые выводят из строя поджелудочную, вызывая рак
Названы три неожиданные опции, которые упрощают управление автомобилем
Директор автосалона раскрыл, куда деваются все непроданные машины
Правила проезда на круговых перекрестках в России: что изменилось и как это повлияет на водителей

Важное изменение в ПДД: на перекресток с круговым движением теперь въезжаем иначе

2:05
Авто

По данным об аварийности, круговые перекрёстки представляют собой одно из самых сложных и опасных мест для водителей. Они требуют особой внимательности и хорошего знания правил дорожного движения.

Важное изменение в ПДД: на перекресток с круговым движением теперь въезжаем иначе
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Несколько месяцев назад в России в четвёртый раз изменили правила проезда на круговых движениях, что вызвало недопонимание у многих автолюбителей, особенно у более опытных из них, которым пришлось обращаться к ПДД для понимания изменений. Ресурс njcar.ru обратился к представителю ГИБДД для ясности по нововведениям.

Согласно новым правилам, если на въезде на круг нет знаков приоритета, водитель, заезжающий на него, должен уступить дорогу. То же самое касается водителей, подъезжающих к перекрестку по второстепенной дороге. Однако, если движение осуществляется по главной дороге, то приоритет отдаётся этому водителю.

Это изменение относительно приоритета для водителей, заезжающих на круг с главной дороги, представляет собой нововведение, устраняющее двусмысленность интерпретации правил.

Напомним, что до 20 ноября 2010 года приоритет на круговых движениях принадлежал водителям, въезжающим на них.

С 20 ноября 2010 года, если на въезде на круг были знаки "Уступите дорогу" или "Движение без остановки запрещено", приоритет получали автомобили, находящиеся на круге. В остальных случаях, например, на равнозначных перекрестках или при движении по главной дороге, приоритет имели автомобили, въезжающие на перекрёсток.

С 8 ноября 2017 года приоритет на круговых перекрестках получили автомобили, уже находящиеся на них.

Наконец, с 2024 года, если на въезде на круговое движение есть знак "Главная дорога", приоритет отдается автомобилям, въезжающим на круг. На перекрестках, где отсутствуют знаки "Уступите дорогу" или "Движение без остановки запрещено", приоритет отдается автомобилям, уже находящимся на круге.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать

Новейший материал, согласно последним отчетам, обещает революционные перспективы для автопроизводителей и может даже стать основой для создания бронежилетов следующего поколения.

Cell Reports Physical Science: создан материал, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче
Салат из печени трески: делаем в классическом варианте по всем правилам
Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина
Все не так просто, как может показаться: ученые сделали открытие, меняющие наше представление о водном цикле на Земле
Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо
В Москве прошёл II Большой круг российского казачества Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Извинения кошек: как они проявляют свою привязанность к хозяину
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Последние материалы
ГИБДД предостерегла водителей от смены фар и дисков без спецразрешения
Врач Соломатина рассказала, сколько сметаны можно съесть в день
На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
На рынке появился новый игровой смартфон Nubia Neo 2
Важное изменение в ПДД: на перекресток с круговым движением теперь въезжаем иначе
Зачем бывалые автомобилисты берут в машину пену для бритья
Зима заканчивается и начнётся весна - время, когда надо подготовить огород к сезону
Врачи назвали продукты, которые выводят из строя поджелудочную, вызывая рак
Названы три неожиданные опции, которые упрощают управление автомобилем
Директор автосалона раскрыл, куда деваются все непроданные машины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников