Правила проезда на круговых перекрестках в России: что изменилось и как это повлияет на водителей

Важное изменение в ПДД: на перекресток с круговым движением теперь въезжаем иначе

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По данным об аварийности, круговые перекрёстки представляют собой одно из самых сложных и опасных мест для водителей. Они требуют особой внимательности и хорошего знания правил дорожного движения.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Несколько месяцев назад в России в четвёртый раз изменили правила проезда на круговых движениях, что вызвало недопонимание у многих автолюбителей, особенно у более опытных из них, которым пришлось обращаться к ПДД для понимания изменений. Ресурс njcar.ru обратился к представителю ГИБДД для ясности по нововведениям.

Согласно новым правилам, если на въезде на круг нет знаков приоритета, водитель, заезжающий на него, должен уступить дорогу. То же самое касается водителей, подъезжающих к перекрестку по второстепенной дороге. Однако, если движение осуществляется по главной дороге, то приоритет отдаётся этому водителю.

Это изменение относительно приоритета для водителей, заезжающих на круг с главной дороги, представляет собой нововведение, устраняющее двусмысленность интерпретации правил.

Напомним, что до 20 ноября 2010 года приоритет на круговых движениях принадлежал водителям, въезжающим на них.

С 20 ноября 2010 года, если на въезде на круг были знаки "Уступите дорогу" или "Движение без остановки запрещено", приоритет получали автомобили, находящиеся на круге. В остальных случаях, например, на равнозначных перекрестках или при движении по главной дороге, приоритет имели автомобили, въезжающие на перекрёсток.

С 8 ноября 2017 года приоритет на круговых перекрестках получили автомобили, уже находящиеся на них.

Наконец, с 2024 года, если на въезде на круговое движение есть знак "Главная дорога", приоритет отдается автомобилям, въезжающим на круг. На перекрестках, где отсутствуют знаки "Уступите дорогу" или "Движение без остановки запрещено", приоритет отдается автомобилям, уже находящимся на круге.