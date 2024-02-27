В Европе разработали гибрид квадроцикла и электроавтомобиля

Компания Micro Mobility представила на Женевском автосалоне новый миниэлектрокар. Его дизайн напоминает автомобиль BMW Isetta, а технические характеристики и размеры-квадроцикл L6e.
Запас хода автомобиля может составлять от 100 до 180 км в зависимости от выбранной батареи. Максимальная скорость 45 км/ч. Планируется, что разрешение на управление таким транспортным средствам будет выдаваться с 14 лет.
В условиях европейских гордов с их узкими улочками, проблемами с парковками и малоснежными зимами этот автомобиль имеет широкие перспективы. Однако в России этот автомобиль едва ли станет популярным средством передвижения.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.