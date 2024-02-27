В Европе разработали гибрид квадроцикла и электроавтомобиля

Micro Mobility представила образец миниэлектрокара

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Компания Micro Mobility представила на Женевском автосалоне новый миниэлектрокар. Его дизайн напоминает автомобиль BMW Isetta, а технические характеристики и размеры-квадроцикл L6e.

Фото: Wikipedia by Zotyefan is licensed under CC BY-SA 4.0

Запас хода автомобиля может составлять от 100 до 180 км в зависимости от выбранной батареи. Максимальная скорость 45 км/ч. Планируется, что разрешение на управление таким транспортным средствам будет выдаваться с 14 лет.

В условиях европейских гордов с их узкими улочками, проблемами с парковками и малоснежными зимами этот автомобиль имеет широкие перспективы. Однако в России этот автомобиль едва ли станет популярным средством передвижения.