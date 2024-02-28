Зачем опытные водители в сырое время года возят с собой наполнители для кошачьего туалета

Запотевание внутренних стекол автомобиля — это распространенная проблема, с которой часто сталкиваются водители.
Иногда даже использование потока воздуха и специальных химических средств не помогает справиться с этой трудностью.
Попытка протереть запотевшее стекло тряпочкой может привести к появлению разводов. А ожидание, пока конденсат самостоятельно испарится, занимает слишком много времени. Однако нет необходимости прибегать к вышеуказанным методам, если воспользоваться простой хитростью.
Если в салоне автомобиля находится определенный предмет, то стекла могут либо вовсе не запотевать, либо это произойдет в значительно меньшей степени.
Что должно находиться в автомобиле?
Известно, что причиной запотевания стекол внутри автомобиля является высокий уровень влажности в салоне. Для предотвращения появления конденсата на стеклах необходимо уменьшить влажность.
Простым способом снижения уровня влажности внутри автомобиля является использование предметов с хорошей гигроскопичностью, которые быстро впитывают влагу из воздуха.
В этом контексте подходят наполнители для кошачьего туалета. Если в салоне разместить гранулы силикагеля, то можно избежать частого запотевания стекол.
Новейший материал, согласно последним отчетам, обещает революционные перспективы для автопроизводителей и может даже стать основой для создания бронежилетов следующего поколения.