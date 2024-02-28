Зачем опытные водители в сырое время года возят с собой наполнители для кошачьего туалета

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Что положить в салон автомобиля, чтобы стекла не запотевали

1:13
Авто

Запотевание внутренних стекол автомобиля — это распространенная проблема, с которой часто сталкиваются водители.

Что положить в салон автомобиля, чтобы стекла не запотевали
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Иногда даже использование потока воздуха и специальных химических средств не помогает справиться с этой трудностью.

Попытка протереть запотевшее стекло тряпочкой может привести к появлению разводов. А ожидание, пока конденсат самостоятельно испарится, занимает слишком много времени. Однако нет необходимости прибегать к вышеуказанным методам, если воспользоваться простой хитростью.

Если в салоне автомобиля находится определенный предмет, то стекла могут либо вовсе не запотевать, либо это произойдет в значительно меньшей степени.

Что должно находиться в автомобиле?

Известно, что причиной запотевания стекол внутри автомобиля является высокий уровень влажности в салоне. Для предотвращения появления конденсата на стеклах необходимо уменьшить влажность.

Простым способом снижения уровня влажности внутри автомобиля является использование предметов с хорошей гигроскопичностью, которые быстро впитывают влагу из воздуха.

В этом контексте подходят наполнители для кошачьего туалета. Если в салоне разместить гранулы силикагеля, то можно избежать частого запотевания стекол.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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