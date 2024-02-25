Избегайте проблем: 5 ключевых ошибок при шиномонтаже, о которых важно знать

Автоэксперт назвал три главные ошибки при шиномонтаже

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Даже мелкие недочеты в процессе шиномонтажа могут оказать влияние на состояние автомобиля и его будущую эксплуатацию, сообщил директор по сервису и запасным частям компании "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников агентству "Прайм".

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По его мнению, существует ряд типичных ошибок, таких как неосторожность при снятии колеса с диска и его установке.

"При выполнении этой работы неопытным механиком есть риск повреждения обода шины, что может привести к ее выходу из строя. Если обод поврежден, шина может потерять форму, что в конечном итоге может привести к разрушению колеса во время движения", — добавил автоэксперт.

Еще одной распространенной ошибкой является неправильная балансировка колеса или использование не проверенного оборудования для балансировки. Это приводит к дисбалансу во время езды, вибрации всего автомобиля или рулевого колеса.

Епанешников также обратил внимание на неправильное давление в шинах, не соответствующее рекомендованному уровню от производителя автомобиля. Это может привести к неравномерному износу шины.