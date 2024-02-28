Не верите, что машина может проехать полмиллиона километров? Эксперты выбрали 5 непобедимых SUV

Эксперты представили список из пяти самых надежных внедорожников, способных проехать более 500 тысяч километров без необходимости капитального ремонта при правильном техническом обслуживании.
В списке присутствуют BMW X3 с шестицилиндровым двигателем серии М54, Mitsubishi Outlander с моторами 4G63 и 4G69, Toyota RAV4 второго поколения с двигателями 1AZ-FE и 2AZ-FE, Toyota Highlander первого поколения с моторами 1MZ-FE и Lexus RX300.
Каждая модель отличается своей надежностью и выносливостью, что делает их привлекательными для потенциальных покупателей, стремящихся к долговечности и экономии на техническом обслуживании.
Новейший материал, согласно последним отчетам, обещает революционные перспективы для автопроизводителей и может даже стать основой для создания бронежилетов следующего поколения.