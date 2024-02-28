Уникальные секреты Toyota RAV4: что скрывают моторы и как обстоит дело с коробками передач?

Эксперты представили обзор Toyota RAV4 третьего поколения, сосредотачиваясь на особенностях его кузова, моторов и коробок передач. Также существует проблема с лакокрасочным покрытием, уязвимость металла к сколам и царапинам, а также проблемы с лобовым стеклом и дверями багажника.
Эксперты проанализировали двигатели, отмечаются проблемы, такие как потеря тяги, проблемы с муфтами изменения фаз газораспределения и вакуумным насосом. Кроме того, обсуждаются различные типы коробок передач, их долговечность и особенности обслуживания, предоставляя читателям обширную информацию для принятия обоснованных решений при выборе и эксплуатации данной модели автомобиля.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.