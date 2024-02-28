Уникальные секреты Toyota RAV4: что скрывают моторы и как обстоит дело с коробками передач?

Обзор Toyota RAV4 третьего поколения: особенности кузова, моторов и коробок передач

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Эксперты представили обзор Toyota RAV4 третьего поколения, сосредотачиваясь на особенностях его кузова, моторов и коробок передач. Также существует проблема с лакокрасочным покрытием, уязвимость металла к сколам и царапинам, а также проблемы с лобовым стеклом и дверями багажника.

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Эксперты проанализировали двигатели, отмечаются проблемы, такие как потеря тяги, проблемы с муфтами изменения фаз газораспределения и вакуумным насосом. Кроме того, обсуждаются различные типы коробок передач, их долговечность и особенности обслуживания, предоставляя читателям обширную информацию для принятия обоснованных решений при выборе и эксплуатации данной модели автомобиля.