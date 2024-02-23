Бурный старт: новый бренд Solaris в России угрожает Lada и "Москвичу"

Компания AGR Automotive Group представила новый бренд Solaris на российском рынке, начиная с Санкт-Петербурга. Это вызвало интерес в индустрии, однако некоторые эксперты высказывают опасения относительно бесперебойной сборки моделей.
Специалисты сомневаются, сможет ли AGR обеспечить долгосрочное производство, особенно учитывая ограниченные запасы комплектующих.
Предполагается, что цены на модели Solaris будут конкурентоспособными по сравнению с Lada Vesta, что может серьезно ударить по AvtoVAZ. Эксперты также предвидят конкуренцию между Solaris HC (бывший Hyundai Creta) и "Москвич 3", что может привести к значительным изменениям в рыночной динамике.
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