Бурный старт: новый бренд Solaris в России угрожает Lada и "Москвичу"

AGR Automotive Group запускает бренд Solaris на российском рынке, начиная с Санкт-Петербурга

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Компания AGR Automotive Group представила новый бренд Solaris на российском рынке, начиная с Санкт-Петербурга. Это вызвало интерес в индустрии, однако некоторые эксперты высказывают опасения относительно бесперебойной сборки моделей.

Фото: Greg Gjerdingen https://www.flickr.com/photos/greggjerdingen/46079240004/

Специалисты сомневаются, сможет ли AGR обеспечить долгосрочное производство, особенно учитывая ограниченные запасы комплектующих.

Предполагается, что цены на модели Solaris будут конкурентоспособными по сравнению с Lada Vesta, что может серьезно ударить по AvtoVAZ. Эксперты также предвидят конкуренцию между Solaris HC (бывший Hyundai Creta) и "Москвич 3", что может привести к значительным изменениям в рыночной динамике.