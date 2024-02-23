Российским чиновникам можно ездить на французских автомобилях

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Минпромторг включил новый отечественный бренд "Амберавто" в список автомобилей для госслужащих

1:02
Авто

Минпромторг России расширил список автомобилей, рекомендованных для использования государственными и муниципальными служащими.

Минпромторг включил новый отечественный бренд "Амберавто" в список автомобилей для госслужащих
Фото: Wikipedia by Acabashi is licensed under CC BY-SA 4.0

В него вошел новый отечественный бренд "Амберавто", а также другие российские производители, такие как Lada, УАЗ, "Москвич", "Соллерс", Evolute и Aurus.

В том же перечне есть и иностранные бренды, такие как Haval (модели Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6), Kaiyi (модели E5, X3 Pro, X3, X7); BAIC (модели U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7), SWM (модели G05 Pro и G01) и Citroen, (модель C5 Aircross, которая производится в Калужской области).

Каждый бренд представлен несколькими моделями, включая электромобили. В список также включены иностранные бренды, но президент Владимир Путин ранее выразил необходимость использования отечественных автомобилей госслужащими.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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