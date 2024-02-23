Важное изменение для автовладельцев: новые правила по ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев

С 2 марта в России можно будет купить краткосрочные полисы ОСАГО

0:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Согласно сообщению из "Прайм" с ссылкой на управляющего партнера юридической компании "Шаги" Андрея Шаркова, начиная с 2 марта в России будет доступна покупка краткосрочных полисов ОСАГО.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Этот вид полисов предназначен для тех, кто не планирует использовать автомобиль долгое время, например, для перепродажи, выставок, фестивалей или аренды на короткий период.

Инициатива поддержана Банком России, который предлагает установить верхний предел цены для таких полисов, не превышающий цену обычного годового полиса ОСАГО для данного автовладельца.