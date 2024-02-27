Узнайте, какие кроссоверы массового сегмента имеют более 200 л. с. под капотом

Топ 5 доступных полноприводных кроссоверов с мощными двигателями: рейтинг экспертов

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Эксперты портала Njcar составили рейтинг пяти доступных полноприводных кроссоверов с мощными двигателями, превышающими 200 лошадиных сил.

Фото: Wikipedia by M 93 is licensed under CC BY-SA 3.0

На пятом месте расположился Hyundai Santa Fe High-Tech с 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 249 л. с. За ним следует Nissan Murano Mid с таким же двигателем и мощностью. Третью строчку занял Volkswagen Tiguan R-Line 4motion с турбированным двигателем 2,0 литра и 220 л. с.

На втором месте — новый Kia Sorento Luxe с 3,5-литровым двигателем и мощностью 249 л. с. И наконец, лидером стал кросс-купе Geely Tugella Luxury с 2,0-литровым турбированным мотором, развивающим 238 л. с. Все эти модели предлагаются с автоматической трансмиссией, делая их привлекательным выбором для любителей мощных автомобилей в бюджетном сегменте.