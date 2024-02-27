Смерть "механики": когда вы больше не сможете купить авто с механической коробкой

Механические коробки передач могут исчезнуть с российского рынка через несколько лет

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Эксперт предупреждает, что механические коробки передач могут исчезнуть с российского рынка уже через три-четыре года. Это обусловлено ужесточением экологических норм, развитием автопилотирования и сложностями управления по сравнению с автоматической трансмиссией.

Фото: openverse by mangopulp2008 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Механическая коробка передач становится нишевым продуктом, предназначенным для узкой категории автомобилистов. Прогнозы специалистов подтверждаются, как в случае с Hyundai Solaris, который в США перестанет выпускаться с механической коробкой передач уже в 2022 году, ведя к увеличению стоимости автомобиля.