Смерть "механики": когда вы больше не сможете купить авто с механической коробкой

Эксперт предупреждает, что механические коробки передач могут исчезнуть с российского рынка уже через три-четыре года. Это обусловлено ужесточением экологических норм, развитием автопилотирования и сложностями управления по сравнению с автоматической трансмиссией.
Механическая коробка передач становится нишевым продуктом, предназначенным для узкой категории автомобилистов. Прогнозы специалистов подтверждаются, как в случае с Hyundai Solaris, который в США перестанет выпускаться с механической коробкой передач уже в 2022 году, ведя к увеличению стоимости автомобиля.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.