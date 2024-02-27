Когда пора менять машину по мнению российских водителей?

Оптимальный пробег для смены автомобиля: результаты опроса среди российских водителей

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Опрос, проведённый "Автотекой" среди 10 тысяч российских автовладельцев, показал, что большинство считают оптимальным пробег для смены автомобиля от 100 до 150 тысяч километров.

Фото: openverse by alcides OTA is licensed under CC BY 2.0

Однако, также были выявлены предпочтения других групп: некоторые предпочитают менять автомобиль при пробеге от 150 до 300 тысяч километров. Многие участники отметили возникновение проблем с машиной уже при пробеге в 30 тысяч километров, но основные поломки начинают проявляться после 50-100 тысяч.

Важно отметить, что предпочтения в пробеге могут различаться в зависимости от пола и возраста водителя.