Когда пора менять машину по мнению российских водителей?

Опрос, проведённый "Автотекой" среди 10 тысяч российских автовладельцев, показал, что большинство считают оптимальным пробег для смены автомобиля от 100 до 150 тысяч километров.
Однако, также были выявлены предпочтения других групп: некоторые предпочитают менять автомобиль при пробеге от 150 до 300 тысяч километров. Многие участники отметили возникновение проблем с машиной уже при пробеге в 30 тысяч километров, но основные поломки начинают проявляться после 50-100 тысяч.
Важно отметить, что предпочтения в пробеге могут различаться в зависимости от пола и возраста водителя.
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