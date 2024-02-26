Самые безумные двигатели автомобилей: вы не поверите, что могли сделать с машинами

Эксперты предоставили обзор необычных и инновационных силовых установок, применяемых в истории автомобилестроения. Описываются примеры, начиная с роторно-поршневого двигателя Mazda RX8, и заканчивая газотурбинным мотором Chrysler Turbine Car.
Каждый пример сопровождается кратким описанием его особенностей, таких как уникальная конструкция, способность работать на разных топливах или необычные системы охлаждения.
Эти редкие и курьезные моторы отражают стремление инженеров к инновациям и разнообразию в автомобильной промышленности.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.