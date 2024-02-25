Большие обиды: почему эти автомобили не взлетели на российском рынке?

Антирейтинг автомобилей: модели, которые не завоевали сердца российских покупателей

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Издание Carsweek подготовило антирейтинг новых автомобилей, которые не оправдали ожидания покупателей в России.

Фото: Wikipedia by By Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Kia Seltos: несмотря на позиционирование как конкурента Hyundai Creta, Seltos не завоевал популярность из-за ограниченного количества комплектаций и массовой отзывной кампании.

Hyundai Elantra: новое поколение не смогло изменить отношение покупателей, предпочитающих бизнес-седан Sonata.

JAC iEV7S: самый доступный электрокар в России, но не завоевал популярность из-за отсутствия инфраструктуры и конкуренции с Audi e-tron и Porsche Taycan.

Opel Grandland X: несмотря на комфорт, стиль и богатое оснащение, низкие продажи могут быть связаны с отсутствием дилерской сети и конкуренцией на рынке.