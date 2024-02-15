Опасная ошибка автовладельцев: почему менять масло "по сезону" может разрушить ваш автомобиль?

Эксперты: замена масла "по сезону" может привести к серьезным проблемам с двигателем

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Эксперты издания "АвтоВзгляд" предупреждают автовладельцев о рисках замены масла "по сезону". Они подчеркивают, что замена масла должна производиться исключительно в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя автомобиля, опираясь на пробег или моточасы.

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Использование масла большей вязкости летом может привести к серьезным поломкам двигателя. Эксплуатационные условия также влияют на частоту замены масла: в городе лучше менять каждые 5-7,5 тысяч км, на трассе — раз в 10-15 тысяч км.

Важно использовать масло, рекомендованное заводом-производителем, и не смешивать масла разных типов и вязкости.