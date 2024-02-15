Опасная ошибка автовладельцев: почему менять масло "по сезону" может разрушить ваш автомобиль?

Эксперты издания "АвтоВзгляд" предупреждают автовладельцев о рисках замены масла "по сезону". Они подчеркивают, что замена масла должна производиться исключительно в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя автомобиля, опираясь на пробег или моточасы.
Использование масла большей вязкости летом может привести к серьезным поломкам двигателя. Эксплуатационные условия также влияют на частоту замены масла: в городе лучше менять каждые 5-7,5 тысяч км, на трассе — раз в 10-15 тысяч км.
Важно использовать масло, рекомендованное заводом-производителем, и не смешивать масла разных типов и вязкости.
Весна - это время, когда садоводы начинают готовить свои сады к новому сезону. И одной из важных задач в этот период является обрезка малины. Это не только помогает улучшить урожайность кустов, но и способствует их здоровому росту и развитию. Делимся тонкостями обрезки малины весной, чтобы вы могли получить максимальный урожай и насладиться вкусными ягодами.