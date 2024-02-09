Чиновники начали штрафовать водителей в России без помощи ГИБДД. Проверьте, как припарковались, иначе вас эвакуируют

Владельцев легковых автомобилей в Московской области ждут эвакуации без участия ГИБДД за нарушение парковки

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С 7 февраля в Московской области владельцы легковых автомобилей могут столкнуться с оштрафованием и эвакуацией своих транспортных средств за нарушение правил парковки без участия ГИБДД.

Фото: Wikipedia by Stolbovsky is licensed under CC BY-SA 3.0

Автоюрист Александр Бударагин сообщил об этом изменении, которое стало возможным благодаря поправкам в КоАП РФ и постановлению правительства Московской области. Штрафы составят 1,5 тысячи рублей, а при наличии таблички "Работает эвакуатор" машина нарушителя может быть автоматически отправлена на специальную стоянку.

Для контроля за соблюдением правил парковки около двухсот сотрудников будут оснащены планшетами, видеорегистраторами и портативными принтерами, а все данные о выписанных штрафах будут внесены в специальное приложение для мобильных телефонов.

Законодатели считают, что эти меры помогут восстановить порядок на дорогах, но также призывают учитывать интересы жителей, которые могут испытывать затруднения с поиском свободного места для парковки.