С 7 февраля в Московской области владельцы легковых автомобилей могут столкнуться с оштрафованием и эвакуацией своих транспортных средств за нарушение правил парковки без участия ГИБДД.
Автоюрист Александр Бударагин сообщил об этом изменении, которое стало возможным благодаря поправкам в КоАП РФ и постановлению правительства Московской области. Штрафы составят 1,5 тысячи рублей, а при наличии таблички "Работает эвакуатор" машина нарушителя может быть автоматически отправлена на специальную стоянку.
Для контроля за соблюдением правил парковки около двухсот сотрудников будут оснащены планшетами, видеорегистраторами и портативными принтерами, а все данные о выписанных штрафах будут внесены в специальное приложение для мобильных телефонов.
Законодатели считают, что эти меры помогут восстановить порядок на дорогах, но также призывают учитывать интересы жителей, которые могут испытывать затруднения с поиском свободного места для парковки.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.