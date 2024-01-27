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7 способов попасть в автомобиль, если двери примерзли и не открываются

Автоэксперты рассказали, как справиться с примерзшими дверями: потрясите дверь

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Авто

Эксплуатация автомобиля зимой может столкнуть водителей с проблемой примерзания дверей из-за избыточной влаги и резких колебаний температуры. Портал njcar. ru предлагает несколько способов решения этой проблемы. В первую очередь, можно потрясти каждую дверь, чтобы найти ту, которая открывается легче. Если замерзла личинка замка, можно использовать зажигалку для разогрева ключа или электрический фен. Более эффективным вариантом является "жидкий ключ", приобретаемый в автомагазине.

Автоэксперты рассказали, как справиться с примерзшими дверями: потрясите дверь
Фото: openverse by Betchaboy is licensed under CC BY-SA 2.0

Для борьбы с обледенением дверей рекомендуется использовать скребок для удаления корки льда или омывающую жидкость, которая быстро растопит лед. Однако наилучшим способом предотвращения проблемы является профилактика. Обработка уплотнителей дверей и стальных частей специальными морозостойкими составами перед началом зимы поможет избежать примерзания дверей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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